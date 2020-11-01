Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde, Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, satışa hazırlanmış 21 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman