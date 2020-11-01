Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı
01.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:26
Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde, Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada, satışa hazırlanmış 21 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman