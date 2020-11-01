Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı

01.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:26
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde, Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada, satışa hazırlanmış 21 fişek uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

İlgili Haberler

Son dakika: Asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Asayiş uygulamasında 25 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
HDP il ve ilçe binasında arama - 4 partili gözaltına alındı
HDP il ve ilçe binasında arama - 4 partili gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Osman Durmuş İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Deniz Seki Şafak Sezer Şevket Çoruh
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 14:26:29. #1.14#
title