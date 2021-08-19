Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ve "Gündoğdu" adı verilen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen ve "Gündoğdu" adı verilen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'ne yönelik asayiş operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve buna ait dolu fişekler, çeşitli av tüfekleri ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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