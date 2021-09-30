Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı, 4 tabanca ve 6 tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri