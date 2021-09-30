Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı, 4 tabanca ve 6 tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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