Tekirdağ'da asayiş denetimleri: 5 gözaltı
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Tekirdağ'da asayiş denetimleri: 5 gözaltı

Tekirdağ'da asayiş denetimleri: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da asayiş, huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da asayiş, huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 25 umuma açık eğlence mekanında asayiş, huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla denetim yapıldı. Uygulama ve denetimlerde 7 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Arıca bir iş yerinde bulunan kumar makinesine el konuldu. Yapılan denetimlerde eksikliği ve usulsüzlüğü tespit edilen 8 iş yerine gerekli idari işlem yapıldı.

Tekirdağ'da halkın asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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