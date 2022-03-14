Tekirdağ'da asayiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da bir tırda 20 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'da bir tırda 20 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu otoban gişeler girişinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler 2 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Çorlu'da 180 bin boş makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir otomobilde 180 bin boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 180 bin boş makaron ele geçirildi.

Otomobilde bulunan İ.B. ve F.D. gözaltına alındı.

-Üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.S'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Bonzai, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title