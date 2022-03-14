Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da bir tırda 20 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'da bir tırda 20 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu otoban gişeler girişinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.
Tırda arama yapan ekipler 2 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Çorlu'da 180 bin boş makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir otomobilde 180 bin boş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 180 bin boş makaron ele geçirildi.
Otomobilde bulunan İ.B. ve F.D. gözaltına alındı.
-Üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.