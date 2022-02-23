Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde gümrük kaçağı 305 cep telefonu kulaklığı, 384 şarj kablosu ve 400 cep telefonu ekran koruyucusu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 305 cep telefonu kulaklığı, 384 şarj kablosu, 400 cep telefonu ekran koruyucusu ve 27 cep telefonu adaptörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Namık Kemal Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve 7 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

-Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Gazi Osman Paşa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri F.K'yı durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.