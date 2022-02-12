Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde denetimlerine devam eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

S.Y.'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde, polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyon kapsamında, önceden belirlenen bir eve baskın düzenlendi.

Baskında, 27 gram eroin, 0.78 gram metamfetamin, uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ve 580 lira ele geçirildi.

Ev sahibi T.A gözaltına alındı.