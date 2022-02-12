Tekirdağ'da asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde denetimlerine devam eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

S.Y.'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde, polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyon kapsamında, önceden belirlenen bir eve baskın düzenlendi.

Baskında, 27 gram eroin, 0.78 gram metamfetamin, uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ve 580 lira ele geçirildi.

Ev sahibi T.A gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title