Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir evde tabanca ve tüfek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde İ.G.nin evinde arama yaptı.

Aramada tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy'de şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Kızılpınar-Atatürk Mahallesi'nde şüpheli H.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.