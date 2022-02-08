Tekirdağ'da asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA, Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Aydoğdu Mahallesi'nde şüpheli T.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy'de bir otomobilde silah ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptığı aramada, 2 silah, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki A.A ve İ.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Silah, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title