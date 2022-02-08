Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Aydoğdu Mahallesi'nde şüpheli T.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy'de bir otomobilde silah ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir otomobilde 2 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptığı aramada, 2 silah, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki A.A ve İ.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.