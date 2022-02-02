Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evdeki aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.

-Ergene'de tabanca ve heykel ele geçirildi

Polis ekipleri, Ergene ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde H.K'nın evinde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca ile tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Çorlu, Polis, Güncel, Haber

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