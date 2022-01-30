Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler şüpheli E.G'nin üzerinde yaptığı aramada 8 paket hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Tekirdağ'da evinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri ilçede asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir ihbar üzerine E.A'nın evinde yaptığı aramada tabanca ve 128 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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