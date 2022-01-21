Tekirdağ'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Reşadiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili G.A gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi. Ev sahibi C.T. gözaltına alındı.

-Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Sürücü R.Ö'nün üst aramasında şeffaf poşet içerisinde 47 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanıcısı olduklarını belirten Z.Ş. ve E.F.S'nin üzerinde 1,30 gram eroin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Şüpheli R.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında başka bir dosyadan işlem yapıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan M.C'nin üst aramasında 2,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aynı mahallede durdurulan şüpheli K.E'nin üst aramasında da bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.