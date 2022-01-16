Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kumar oynama makinesi ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kumar oynama makinesi ele geçirildi.

Polis, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar makinesi bulunduğu ve toplu kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

İddia üzerine harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi.

Baskında, kumar oynama makinesi ele geçirdi.

İş yeri sahibi M.G. polis merkezine götürüldü.

-Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Atatürk Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçen S.K. gözaltına alındı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kumar oynama makinesi ele geçirildi.

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