Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.A'nın üzerinde arama yaptı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

- Tekirdağ'da otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında araçlardaki kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, şüphelendikleri bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile bir tabanca ele geçirdi.

Otomobilde bulunan A.Y ve B.Y. gözaltına alındı.

-Tekirdağ'da bir evde kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi

Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri Gündoğdu Mahallesi'nde Ş.S'nin evinde kurusıkıdan bozma tabanca buldu.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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