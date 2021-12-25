Tekirdağ'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'ndeki denetimlerde şüpheli İ.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da kumar oynatılan iş yeri kapatıldı

Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar makinesi bulunduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Verilen adrese yapılan baskında, kumar makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Kahvehane sahibi F.Ö.'ye idari para cezası uygulandı, kahvehane geçici süre kapatıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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