Tekirdağ'da asayiş

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli otomobili durdurarak incelemeye aldı.

A.B. idaresindeki otomobilde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Saray'da kaçak tütün operasyonu

Saray ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada 93 kilogram kıyılmış açık tütün, bin 600 sarılmış tütün, bin bandrolsüz makaron ve kullanılmış makaron kutularından kesilmiş 168 makaron barkodu ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. ve A.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet