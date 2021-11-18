Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ' Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - TEKİRDAĞ' Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dereağzı Mahallesi'nde bir kişide tabanca olduğu bilgisini aldı.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında Ö.S'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.S. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorlu ilçesinde, polisin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Yapılan baskında, 11 gram eroin ile ele geçirdi.

Olayla ilgili G.K. ve E.D. gözaltına alındı.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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