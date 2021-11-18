Tekirdağ'da asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen iki eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.G. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kapaklı'da rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi Panel Sokak'ta bir kişinin tabancayla havaya ve etrafa ateş açtığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.K'yı gözaltına aldı, tabancaya el koydu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

 Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title