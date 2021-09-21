Tekirdağ'da asayiş - Haberler
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Tekirdağ'da asayiş

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 117 paket eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.P, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Tekirdağ'da gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirildi

Tekirdağ'da gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde 8 iş yerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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