Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerine fuhuş operasyonu düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen A.A. M.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Ekipler zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri Z.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
-Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde A.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında defter kağıdına sarılı vaziyette uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.