Tekirdağ'da asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da asayiş

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerine fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen A.A. M.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Ekipler zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri Z.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

-Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde A.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında defter kağıdına sarılı vaziyette uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
80'li yılları anımsatan görüntüler! Çorlu'da vatandaşlar su almak için uzun kuyruklar oluşturdu Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Marcao Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Ziya Selçuk Sergen Yalçın Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ'da asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:08:13. #1.11#