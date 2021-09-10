Tekirdağ'da asayiş
Çorlu'da polisin düzenlediği denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu'da polisin düzenlediği denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir aracı incelemeye aldı.
Araçtaki M.İ'nin üzerinde arama yapan ekipler, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 4 dolu mermi ele geçirdi.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüpheli M.O.S'nin üzerinde yaptığı aramada 10 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel