Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda boş bir arazide 30 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hayrabolu'da 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi Koyunlu Caddesi'nde yaptığı denetimlerde, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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