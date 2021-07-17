Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde, polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri rutin devriye denetimlerini yaparken bir şüpheliyi durdurdu.

M.T.'nin yapılan üst aramasında, belinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Cemaliye ve Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Y. ve G.T.'yi durdurarak üst araması yaptı.

Aramada B.Y.'nin üzerinde 7 gram, G.T.'nin üzerinde ise 18 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel