Tekirdağ'da asayiş
Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde bir olaya müdahale ederken, İ.B. isimli şüpheli yanlarına gelerek ruhsatsız tabancasını teslim etti.
Ekipler şüpheliyi işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli S.K. polisleri görünce uyuşturucuyu yere atarak kaçtı.
20 gram bonzai ile 15 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel