Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Marmaraereğlisi ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dereağzı Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca ile dolu fişekler ele geçirildi. Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Tencere paslı çıkınca polise gitti

Çorlu'da bir seyyar satıcıdan tencere takımı alan M.U. aldığı ürünler paslı çıkınca polise giderek dolandırıldığını iddia etti.

Şeyhsinan Mahallesi'nde bir araçta tencere satan F.M.'den bin 900 lira karşılığında tencere ve çaydanlık takımı satın alan M.U. eve gittiğinde aldığı ürünlere bakmak istedi.

Kutuları açan M.U. aldığı ürünlerin paslı olduğunu fark etti.

Tencere ve çaydanlık takımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giden M.U. satıcıdan şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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