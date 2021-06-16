Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bazı adreslerde yapılan aramalarda küçük paketlerde 70 paket eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 845 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

-Tekirdağ'da 22 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 22 bin makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 bin içi doldurulmuş makaron ve 4 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman