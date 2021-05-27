Tekirdağ'da asayiş

Marmaraereğilisi ilçesindeki bir bahçede kaçak ekilen 100 kök haşhaş ele geçirildi.

Marmaraereğilisi ilçesindeki bir bahçede kaçak ekilen 100 kök haşhaş ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Yeniçiftlik Mahallesi'nde R.Ş.'nin evinin bahçesinde inceleme yaptı.

İnceleme sonucu izinsiz ekildiği belirlenen 100 kök haşhaş ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Çerközköy'de kaçak tütün ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir işyerinde arama yaptı.

Aramada, 29 bin 920 içi tütünle doldurulmuş satışa hazır makaron sigara, 36 bin 800 bandrollü boş makaron, 20 bin 800 kilogram kaçak sarmalık kıyılmış tütün, 16,5 kilogram bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ve 450 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İşyeri sahibi M.E. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman