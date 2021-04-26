Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili O.D. isimli ev sahibi gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerden A.G. ve H.Y'nin üzerinde yapılan aramada, 12 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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