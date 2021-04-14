Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir apartmanın deposundaki hurdalar çalındı.

Çorlu ilçesinde bir apartmanın deposundaki hurdalar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Hacı Salih Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki depoya giren şüpheli, burada bulunan hurdaları çaldı.

Olayı fark eden apartman sakinleri polise haber verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli M.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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