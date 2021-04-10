Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da asayiş

Ergene ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Ergene ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle etrafa rastgele ateş açtığını görenler polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, verilen adrese giderek M.Y.'yi gözaltına aldı.

Tüfek ve 35 dolu fişeğe el konuldu.

Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da polisin denetimlerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli Ö.T'nin üzerinde 9 küçük pakette eroin ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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