Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde rutin denetimleri sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

F.Y'nin yapılan aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 17 dolu fişek ile kullanıma hazır 3 paket eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorlu'da polisin kontrollerinde bir kişinin üzerinden satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

Yapılan aramada D.K'nin cep astarlarına gizlenmiş 10 paket eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel