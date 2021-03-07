Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

07.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:36
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklundu.

Çorlu ilçesinde kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklundu.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle alındığını iddia eden G.U. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri şüpheli D.D'yi evinde gözaltına aldı. D.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin benzer suçlardan 8 suç kaydının olduğu belirtildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Marmaraereğlisi ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç.'nin (52) Marmaraereğlisi ilçesinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler Ş.Ç.'yi yakaladı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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