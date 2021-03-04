Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

04.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:38
Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve 5 mermi buldu. Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler adreslerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çerkezköy'de bir evde el yapımı tabanca ele geçirildi

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada el yapımı tabanca ve 50 mermi bulundu. Ev sahibi İ.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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