Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalettin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi incelemeye aldı.
Yapılan incelemede Ş.U'nun üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 dolu fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
-Uyuşturucu operasyonu
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.
Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve baskın düzenledi.
Çorap içine gizlenmiş 50 paket eroin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 325 lira nakit para ele geçirdi.
M.Ç. gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel