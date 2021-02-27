Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

27.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:51
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bir otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 uyarıcı hap, 11 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da hırsızlık

Çorlu'da bir inşaattan su sayacı ve musluk çalındı.

Kazımiye Mahallesi'nde bir inşaata giren 2 kişi, burada bulunan su sayaçları ve muslukları sökerek çaldı.

İnşaat yetkilileri sabah geldiğinde durumu fark ederek polise şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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