Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

18.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:55
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde arkadaşının yerine para karşılığında sürücü belgesi sınavına giren kişi yakalandı.

Çorlu ilçesinde arkadaşının yerine para karşılığında sürücü belgesi sınavına giren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre S.A. 10 bin lira karşılığında arkadaşı H.K.'nın yerine sürücü belgesi sınavına girdi.

Sınavda görevlilerce tespit edilen S.A. olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. H.K.'nın yakalanmasına çalışılıyor.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şeyhsinan Mahallesi'nde rutin kontrollerini yapan polis ekipleri, bir şüpheliyi durdurdu.

Ç.B.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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