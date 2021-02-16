Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde telefonla 350 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Çorlu ilçesinde telefonla 350 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Muhittin Mahallesi'nde yaşayan bir kişiyi cep telefonundan arayarak komiser olduğunu söyleyen şüpheli, söz konusu kişiye bankadaki parasını çekerek beklemesini istedi.

Şüphelinin talimatlarını dinleyen mağdur, bankaya giderek 350 bin lirayı çekti.

Para dolu poşetle beklemeye başlayan mağduru arayan şüpheli, parayı sokakta park halindeki araçların arasına bırakmasını istedi.

Parayı istenilen yere bıraktıktan sonra dolandırıldığını anlayan mağdur polise giderek şikayette bulundu.

Ergene'de motosiklet hırsızlığı

Ergene ilçesinde iş yerine park ettiği motosikleti çalınan kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki iş yerine plakası belirtilmeyen motosikletiyle giden H.K. aracını iş yerinin kapalı alanına park etti.

Bir süre sonra içeriden ses geldiğini fark eden H.K. motosikletinin bir şüphelinin çaldığını gördü.

Hırsızlık şüphelisini yakalamaya çalışan ancak başarısız olan H.K. polis merkezine giderek konuyu anlattı.

Şüphelinin eşkalini polise tarif eden H.K. şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel