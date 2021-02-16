Tekirdağ'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da asayiş

16.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:55
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde telefonla 350 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Çorlu ilçesinde telefonla 350 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Muhittin Mahallesi'nde yaşayan bir kişiyi cep telefonundan arayarak komiser olduğunu söyleyen şüpheli, söz konusu kişiye bankadaki parasını çekerek beklemesini istedi.

Şüphelinin talimatlarını dinleyen mağdur, bankaya giderek 350 bin lirayı çekti.

Para dolu poşetle beklemeye başlayan mağduru arayan şüpheli, parayı sokakta park halindeki araçların arasına bırakmasını istedi.

Parayı istenilen yere bıraktıktan sonra dolandırıldığını anlayan mağdur polise giderek şikayette bulundu.

Ergene'de motosiklet hırsızlığı

Ergene ilçesinde iş yerine park ettiği motosikleti çalınan kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki iş yerine plakası belirtilmeyen motosikletiyle giden H.K. aracını iş yerinin kapalı alanına park etti.

Bir süre sonra içeriden ses geldiğini fark eden H.K. motosikletinin bir şüphelinin çaldığını gördü.

Hırsızlık şüphelisini yakalamaya çalışan ancak başarısız olan H.K. polis merkezine giderek konuyu anlattı.

Şüphelinin eşkalini polise tarif eden H.K. şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Demet Akalın Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:00:10. #1.15#
title