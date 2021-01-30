Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

30.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:00
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, C.L. ve B.F.Y'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Çorlu'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Polis ekipleri, ilçe merkezinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Ö.Y'ni yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 31 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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