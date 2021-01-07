Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

07.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:48
Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis düzenlediği operasyonda 4 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis düzenlediği operasyonda 4 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki bir eve İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisini alan Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi.

Evde aramada 4 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. C.A. gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu'da, bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şeyhsinan Mahallesi'nde rutin devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

M.Ş'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 12 fişek ele geçirdi. M.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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