Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da bankada sahte parayla işlem yapmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bankada sahte parayla işlem yapmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Aydoğdu Mahallesi'nde banka şubesinde işlem yapan bir kişinin verdiği paraların sahte olduğunu tespit eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte parayla işlem yapan R.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E'nin sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığını tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına aldı.
Şüpheli, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA