Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
15.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:48
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine A.S'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA