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Polis, Çorlu, Güncel

Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine B.E'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.


Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine G.D'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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