Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:26
Tekirdağ'da asayiş

ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, -Turgut Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren ekipleri şüphe üzerine A.D.Y'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ü'yü durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 27 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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