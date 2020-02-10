Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine E.G'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.