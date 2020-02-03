Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

03.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:30
Tekirdağ'da asayiş

ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine E.A'yı durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da kaçak tütün ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 1 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram kaçak tütün ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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