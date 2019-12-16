Tekirdağ'da asayiş
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da asayiş - Haber

Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

16.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:28
Tekirdağ'da asayiş

ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.


Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi


Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.K'yı durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler