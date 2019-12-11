Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

11.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:02
Tekirdağ'da asayiş

ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.


Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi


Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.İ'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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