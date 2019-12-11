Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.İ'yi durdurdu.
Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.