Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde ekim ayında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda 48 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa ilçesinde ekim ayında asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarda 48 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık, yağma, genel asayiş, kamu düzeninin devamının sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekim ayındaki uygulamalarda bin 199 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, adreslerde yapılan aramalarda 9 kök Hint keneviri, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çalışmalar sonucu 34 olayda 48 şüpheli gözaltına alındı.