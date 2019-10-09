Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.10.2019 11:16
Tekirdağ'da asayiş

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çimendere Mahallesi'ndeki viyadük yapımında çalışan Abuzer Baran'a (53) geri manevra yapan plaka ve sürücüsü belirtilmeyen minibüs çarptı.

Yaralanan Baran, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

-Düzensiz göçmenler yakalandı

Malkara'da yasa dışı yoldan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi civarında yaya haldeki 4 Pakistan uyruklu, polis tarafından durduruldu.

Belgeleri bulunmayan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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