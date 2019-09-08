Tekirdağ'da asayiş

08.09.2019 10:56

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.D, E.T. ve E.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da hırsızlık iddiası

Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden kıyafet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Ertuğrul Mahallesi'nde bir butikten kıyafet çalındığı üzerine harekete geçti.

İş yerinin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler şüpheli G.K'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Çerkezköy'de bir kişi üzerinde tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri S.Ç'yi durdurdu.

Şüpheli üzerinde arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA